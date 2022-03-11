Başkent Lizbon'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 39-34 üstünlükle gitti.

Son çeyreğe 57-49 önde giren Bahçeşehir Koleji, salondan 73-70 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Sam Dekker 18, Jamar Smith 12 sayı kaydetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü oynanacak.