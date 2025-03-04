Spordan önce ve sonra yemek yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Beslenme ve egzersiz konusu daima ilgi çekici oldu. Güncel olarak arama motorlarında “Spordan sonra yemek yemek zararlı mı?” gibi soruların araştırıldığı da görülüyor. Bu konuyu merak eden birçok kişi var. Siz de konunun detaylarını sayfayı kaydırarak görebilirsiniz…

SPORDAN ÖNCE YEMEK YENİR Mİ?

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Spordan önce yemek yenir mi? Bunun cevabı bazı kişiler için evettir. Ancak yağ kaybı için spora en azından 2 – 3 saatlik açlıkla gidilmesi tavsiye edilir. Yine de tamamen aç bir şekilde gidilmemelidir. Çünkü egzersizden önce yenilen sağlıklı yiyecekler antrenman performansını artırabilir. Özellikle proteinden zengin ancak düşük kalorili yemekler kas kaybını önleyerek daha enerjik olmanıza yardımcı olur. Aç karnına spor yapmak, özellikle yüksek yoğunluklu antrenmanlar için önerilmez.

SPORDAN SONRA YEMEK YENİR Mİ?

Peki spordan sonra yemek yenir mi? Buna da “evet” yanıtı verilebilir. Egzersiz sonrasında özellikle ağırlık antrenmanlarına çalışanların proteinden zengin yiyeceklerden alması önerilir. Saat kaç olursa olsun, doğru besinlerden az miktarda alarak kas onarımını destekleyebilir ve vücut yorgunluğunu hafifletebilirsiniz. Vücut, egzersiz anında yorgun düşer ve bunu geri kazanmak için depoların yeniden yiyecekle doldurulması gerekir. Bu, sanılanın aksine yağ yakımını da hızlandırır. Ancak mutlaka düşük kalorili besinler alınmalıdır.

SPORDAN SONRA YEMEK YEMEK ZARARLI MI?

Spordan sonra yemek yemek zararlı mı? Yapılan antrenmanların sonrasında yemek yemek zararlı değildir. Bu, aksine önerilen bir eylemdir. Kişisel antrenörler ve diyetisyenler, danışan ve öğrencilerine çoğunlukla bu öneriyi yapar. Ancak burada ne yendiğine göre durum değişir. Eğer antrenman sonrasında ağır karbonhidratlı ve yağlı öğünler tercih ediliyorsa durum tersine dönerek sizin için zararlı olur. Yaptığınız spordan aldığınız fayda da düşer.

Özellikle kilo vermeye çalışan kişilerin egzersiz sonrasında düşük kalorili ve proteinden zengin besinleri yemesi gerekir. Bu, yağ yakımını desteklerken metabolizmayı hızlandırır ve antrenmanlarda kazanılan kasları korur. Spor sonrası şunları yiyebilirsiniz;

• Haşlanmış yumurta ve bol yeşillik

• Domates, salata ve liften zengin bir tabak yanında lor peyniri • Hindi füme, lor peyniri ve salatalık Egzersizden sonra mutlaka uzak durmanız gereken yiyecekler ise şunlardır; • Tatlı, çikolata ve benzeri işlenmiş şekerli yyiecekler • Yüksek yağlı kızartmalar • Hazır, paketli ve işlenmiş herhangi bir gıda • Makarna ve pirinç gibi basit karbonhidrat grubu SPORDAN ÖNCE YEMEK ZARARLI MI? Spordan önce yemek yemek zararlı mı? Hayır. Özellikle antrenmanların yoğun ve ağırlık odaklı olduğu günlerde egzersiz öncesi yemek zararlı değildir. Ayrıca hafif proteinden zengin yiyeceklerin yenmesi durumunda tamamen aç gidilmediği için enerji depoları daha yavaş boşalır ve kas kaybının önüne geçilebilir. Ancak hedef, yağ kaybetmek ve bunu hızlıca yapmak ise kardiyo antrenmanlarının yoğun olduğu günlerde en az 3 – 4 saatlik açlıkla gitmek daha faydalı olabilir. Yine de tamamen aç olunmamalıdır.

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