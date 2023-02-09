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Esneklik yaşla birlikte azaldığı için çocuklarda daha yüksektir ve yaş aldıkça esneme en düşük seviyeye gelir yetişkinlik ve gençlik boyunca kademeli olarak azalır. Kadınlar erkeklerden daha fazla esnekliğe sahip olduğundan, esneklik de cinsiyetten etkilenir. Bu nedenle, esneklik kişiden kişiye değişir ve vücudunuzun eklem ve kaslarının esnekliğini etkileyen faktörler ne olursa olsun, esneklik egzersizleri yapmaya başlayın ve düzenli ve sürekli uygulama ile gelişecek ve esneyeceksiniz.

Sporda esneklik çalışmanın faydaları neler?

Yaralanmalara karşı duvar oluşturursunuz, ağrılarınız azalır ve mental olarak da kuvvetli hissedersiniz. Esnek olmamanın verdiği olumsuz etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar: Eklem yaralanması, spor yapmamak, germe ve germe egzersizleri yapmamak.

Sporda Esneklik Nasıl Gelişir?

Esneklik egzersizleri vücudun kaslarını gerer ve uzatır ve eklemlerin hareket aralığını iyileştirir. Esneme veya esneme egzersizleri, yoga ve pilates gibi vücudun esnekliğini artıran pek çok egzersiz vardır. Bu egzersizler, kasları ve esnekliği güçlendiren hareketleri içerir.

Yaralanmaları azaltır

İyi esneklik, kasların, tendonların ve bağların yaralanma riskini azaltır; Bunun nedeni hareket aralığını artırmasıdır. Esneklik egzersizleri vücudu ve esnekliğini güçlendirir, bu da vücudun daha fazla fiziksel strese dayanmasını sağlar ve böylece fiziksel aktivite ve egzersiz yaparken yaralanma insidansını azaltır.

Ağrıyı azaltır

Bazı esneklik egzersizleri kasları uzatır, gevşetir ve kasılmalarını azaltır. Vücudun dengesinin iyileştirilmesi ve eklemlerin hareket açıklığının arttırılması ve böylece egzersiz yapma kolaylığının yanı sıra vücudun hareket kolaylığı ve günlük işlerin performansını arttırır ve kolay kolay yorulmazsınız. Vücut gücünü ve zindeliği artırın.

Esneklik Egzersizleri

Vücudunuz sürekli ağrıyorsa rahat hissetmeniz zor olduğundan, gevşemeyi teşvik etmenin yanı sıra kas gerginliğini ve ağrısını gidermek için esneklik de gereklidir. İşte, esneklik egzersizleri

Doğru nefes alma tüm egzersizlerin önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda diyafram ve gövde kaslarını da güçlendirir.

Bir yandan diğer yana esneyerek nefes egzersizi

Derin nefes alın ve oturduğunuz yerde bağdaş kurun. Kollarınızı yukarı düz paralel bir şekilde kaldırın sağ tarafınıza uzanın. Nefes verin ve başlangıca dönün. Nefes alın ve sol kolunuzla tekrarlayın.

Ayak bileklerine dokunma egzersizi

Ayaklarınızı birbirine yaklaştırın, kalçalarınızda öne doğru eğilin ve elleriniz yerde veya yere doğru olacak şekilde başınızı dizlerinize getirin. Dizlerinizi kilitlemeden bacaklarınızı mümkün olduğunca uzatın. Gerekirse, ellerinizin yere değmesine izin vermek için dizlerinizi hafifçe bükün.

Oturarak gövde uzatma egzersizi

Bu hareket hem omurganız için güzel bir esneme sağlayacak hem de kalça kaslarınızı esnetecektir. Sağ bacağınız uzatılmış ve sol ayağınızı yerde olacak şekilde kendinize doğru çekin. Sağ elinizi sol uyluğunuza karşı kullanarak gövdenizi sola çevirin.

Göğüs germe egzersizi

Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak ayakta durun. Ellerinizi ve kollarınızı arkanızda birleştirin. Kollarınızı kaldırmaya başlayın ve göğsünüzdeki gerginliği hissederek belinizde öne doğru eğin.

Esneklik Çalışmanın Faydaları

Özellikle kilo vermenin yanı sıra egzersiz yapmak, yaşlandıkça esnek kalmanın ideal bir yoludur. Esneklik egzersizleri kasları yumuşatmada etkilidir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram