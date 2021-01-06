RIDVAN DİLMEN: TEK İYİ OĞULCAN'DI, YETMEDİ

"Galatasaray çok ama çok yorgun, oyuncular yorgunlar. Mazereti olan tek oyuncu var ve sahanın en kötüsüydü, Luyindama. Formdayken çok fit stoper ama 6 ay ara veren ve fiziği kalın olan oyuncuların toparlaması çok zor. Koşmak istiyor ama vücut gitmiyor. Kaleci Okan hatalı değil, Donk ve Linnes vasat, Saracchi'nin Galatasaray'da en kötü maçı, Taylan vasat, Belhanda ve Emre Akbaba bence sahada yok. Diagne işini yaptı. Sahanın Galatasaray adına en iyi oyuncusu Oğulcan'dı ve Konyaspor'a yetmedi"