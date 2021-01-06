Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Üst üste ikinci kez puan kaybeden sarı-kırmızılılar liderliği de kaybetti. Spor yazarları, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçını yorumladı...
ŞANSAL BÜYÜKA: GENLERİNDE BÖYLE GOL YEMEK YOK
Sorarım, bu nasıl büyük takım oyunculuğu? İki hafta önce Karagümrük maçının ikinci yarı başlama vuruşu yapıldı, 15 saniye sonra gol yedin... Konya maçında ikinci yarı başladı, 30 saniye sonra gol yedin... Konya’da penaltıdan beraberliği yakaladın, iki dakika sonra bu kez rakibin penaltısı ile gene yenik duruma düştün. Unutma; bu takım Galatasaray... Alışkanlıklarında, genlerinde böyle gol yemek yok... (MİLLİYET)
AHMET ÇAKAR: ŞAMPİYONLUK KAYBETTİRİR
Galatasaray futbol falan oynamadı. İlk yarı ve neredeyse gollere kadar ikinci yarının belli bir kısmı tam bir antrenman maçı. Alan yana veriyor, veren geri dönüyor, kimin ne yaptığı belli değil. Konya öne geçti, ardından Diagne iki stoper arasından fırladı ve beraberlik golünü attı. İkinci yarı tam bir gol sağanağı. Konya atıyor, Galatasaray atıyor. Tıpkı papaz kimde oyunu gibi.
"Ama bu Galatasaray kenarda Terim olmadığı vakit, ateşlenemiyor. Haa Terim kenarda olsaydı bu maçları Galatasaray kazanır mıydı? Bu da kesin değil ama ne dün geceki futbol olurdu ne de Antalyaspor karşısında ortaya konan futbol. Böylesine kayıplar adama şampiyonluğu kaybettirir" (SABAH)
SERDAR ALİ ÇELİKLER: DAĞINIKSARAY!
İlk 30 dakikada uyutan maçta G.Saray da uyudu. Standart Konya atağı ile Skubic kaçar topla buluşur, içeri çevirir ve pozisyon olur. Bu tip bir klasik atakta Erdin D Konya'yı öne geçirdi. Devre bitmeden Oğulcan'ın güzel asistinde Diagne işini yapıp golü attı. Devre berabere bitti. Tıpkı Karagümrük maçındaki gibi 2. yarıda santradan kontra yediler ve yine gol oldu. Bu net bir şekilde dağınıklık ve konsantrasyonsuzluk örneğiydi. Yine de Diagne ile tekrarlanan penaltıda eşitliği sağladılar.
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