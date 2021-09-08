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Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını yorumladı "Yolun sonu: Utanç!"

Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını yorumladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Spor yazarları, Hollanda - Türkiye maçını kaleme aldı

08.09.2021 - 10:12 | Güncelleme: FUTBOL

  • A Milli Takımımızın kalan maçları:

    8 Ekim - Norveç

    11 Ekim - Letonya (D)

    13 Kasım - Cebelitarık

    16 Kasım - Karadağ (D)

  • MEHMET DEMİRKOL: GÜNEŞ KRİZİ ÇÖZEMEDİ

    Uzun süredir bütün rakipler tamir edemediğimiz bir defonun üzerine oynuyor. Savunmanın önünde oyunun merkezini oluşturan bölgeyi çözemiyoruz bir türlü. Hakan ve Orkun’un Okay’la tutması gereken alanda çok kalabalık oldular. İmkansız görev. Şenol hoca maalesef bu krizi çözemedi. Hocanın kafasında bir diziliş var. Bir de oyuncu grubu. Bu dizilişe göre bir kadro çağıramıyor. Kadroya göre bir diziliş de yapmıyor. Hep aynı sonuç çıkıyor bir süredir. Evet merkezde oynatacak fazla oyuncumuz yok.

  • Taklit edecek bir kulübümüz de. Ama bir yöntem bulunabilirdi. Geçen yıl Emre Belözoğlu’nun yaptığı gibi bir 4-6-0’la orta sahayı genişletmek gibi mesela. Hakan ve Salih’i merkeze koyup, onlarla top çıkarmak, Burak’tan feragat ederek hızlı ve kavgacı bir ekiple desteklemek gibi mesela. İsraf... Israr anlamsız. Ve oyuncular da bunu anlayamıyor muhtemelen. Ortaya çıkan tepkisizlik bundan. İstemedikleri için olmuyor değil, olmadığı için istemiyorlar. Güneş maalesef çözemedi. (FANATİK)

  • ATTİLA GÖKÇE: YOLUN SONU: UTANÇ!

    Ordulu şair Dursun Ali Akınet’in şiirini seslendiren Musa Eroğlu’nun bestesini biz de tekrarlayalım: “Yolun sonu görünüyor!” Hiç uzatmadan, lafı eğip bükmeden hakikati görmenin en kısa yolu budur. Amsterdam’da gördük ki rotadan çıkmışız, yolumuzu kaybetmişiz. Bir yerlere gidiyormuş gibi yapıyoruz ama yolun sonu görünüyor. Yol bitiyor. Heyecanlı, bol skorlu maçlar artık unutuluyor, yeni örnekler gelmiyor. Milli Takım dağılıyor, çözülüyor, kayboluyor. Daha birinci dakika dolmadan golü yersen, kaza diyebiliriz. Olabilir. Sonrasında bir reaksiyon, tepki ya da isyan görmeliyiz, değil mi? Hayır sahaya çıkar çıkmaz silinen bir ekip bu… Pas yapamıyor, ikilileri kaybediyor.

  • Şenol Hoca’nın tercihleri, oyuncu seçimi, taktiği belirlemesi filan toptan geçersiz sayılıyor. Türkiye unutmuş… Top oynamıyor. Yarım düzine santra vuruşu yapıyor. Bizim çocuklar Klaessen’in Depay’la birbirlerine top alıp vererek neşeyle ceza alanımıza girip ilk golü atmasını seyrettiler. Teknik, taktik, analize hiç girmeyeceğim. Hiçbir oyuncumuzdan hiçbir talebim yok. Şenol Güneş ve ekibine de tek sözüm yok. Arzu ettiği takdirde basın toplantısında atarlanabilir. Ne de olsa hoca… Bize istediği gibi ders verebilir. Ders almasını beklerdik ama, o ders vermeyi tercih ediyor. Her neyse… Katar’a gidemeyiz biz. Yol bitti. Bu kadar oyunsuz, etkisiz, özellikle ilk yarıda böylesine niyetsiz futbol bizi üzmüyor. Öfkelendiriyor, utandırıyor. Daha ne diyeyim, yetmez mi! (MİLLİYET)

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