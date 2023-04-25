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Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi - Spor Haberleri

Spor yazarları Fenerbahçe - İstanbulspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maçı köşelerinde yorumladı. İşte yazarların değerlendirmesi...

Giriş: 25.04.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Uğur Meleke/Hürriyet: "Fenerbahçe, Dünya Kupası öncesi mental olarak ne kadar kuvvetliyse, turnuva sonrası saha içinde o denli kırılgan görünüyor artık. Dün 2-0, 2-1 ya da 3-2 öndeyken skoru tutabilecek keskin bir görüntü veremediler. Bütüncül duramadılar. Kopukluklar, kırılganlıklar hep vardı sahanın içinde. Bunun bedelini de hayati bir 2 puan kaybıyla ödediler. Tekke’nin İstanbulspor’u bu son derece kısıtlı kadro kalitesine rağmen son 10 günde çok iyi sonuçlar aldı: Önce topla yüzde 40 oynayarak Başakşehir’i 1-0 yendiler. Sonra yine meşin yuvarlağa %32 ile sahip olarak Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldılar."

  • Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'nin bugün puan kaybedeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Fatih Tekke'nin maç öncesi röportajına bakın. 'Mükemmele oynamanız ve rakibimizin kötü oynaması gerekiyor' demişti. Maç öncesi hanesine 0 yazmış Fatih hoca. Fenerbahçe, evinde Giresunspor'dan bir gol az yemiş. Nasıl şampiyon olacaksın? Jorge Jesus'un hiçbir mazereti yok bu tablo karşısında. Fenerbahçe'nin bu kadar gol yemeye hakkı yok. Fenerbahçeliler üzgündür tabii, ben de üzgünüm. Ancak ligde son 3 aydır en iyi futbolu oynayan takım Galatasaray, sonra da Beşiktaş."

  • Erman Toroğlu/Sabah: "Fatih Tekke İstanbulspor'a geldikten sonra çok düzgün bir teknik adam profili çizmeye başladı. Hareketleri, konuşmaları ve oynattığı futbol, Türk futbolu için güzel bir ışık. Hani maçtan evvel taktiğini bile söylüyor. Jesus'un nasıl bir takım çıkaracağı belli değil. Arda'nın dünkü oyunundan sonra herhalde nerelerde hata yaptığını anlamıştır. Kamuoyu baskısı olmasa çocuğu hala süründürecekti. Bu çocuğu daha evvel ilk 11'de çıkarsa sonra oyundan alsa Fenerbahçe'nin puanı farklı olurdu. Mutlaka şampiyon takımın hocası yılın teknik direktörü olacaktır ama ben şu anda Fatih Tekke'yi yılın en iyi ikinci teknik adamı yaparım. Fenerbahçe aleyhine verdiği penaltı bence doğru ama Fenerbahçe'nin golünü iptal etmesi yanlış."

  • Ömer Üründül/Sabah: "İstanbulspor koşan, disiplinli mücadele eden bir takım. Ama kadro kalitesi olarak ligin en zayıf ekibi. Üstelik ideal 11'inden kalecisi dahil 4 oyuncusu yok. Fenerbahçe böyle kritik bir dönemde Galatasaray'ın bir gün önceki beraberliğinin moraline rağmen dün gece adeta harakiri yaptı. Fenerbahçe, şansının da yardımıyla kazandığı birçok maçta dahil iyi futbol oynamıyor. Bunun da en önemli nedeni her zaman vurguladığım gibi Jesus "kafasına göre" her maç büyük rotasyonlara giderek taşlarla rekor sayıda oynaması. 4 gün önceki maça göre kadroda 5 değişik isim var. O maçta orta sahanın ortasındaki Crespo ve Arao, ikisi birden yok. Koca Fenerbahçe takımı sadece gücü ile ayakta kalan 2. sınıf forvet Eze'yi durduramıyor. Jesus, Samet Akaydın'dan fayda gelmediğini galiba ancak bu maçın son 15 dakikasında anladı! Aman Fenerbahçe yönetimi Jesus'la seneye de devam etsin!"

  • Gürcan Bilgiç/Sabah: "Kadıköy eski iddialı günlerinde, coşkulu seyircisiyle, "mucizeler" yaratan takımının peşine düştü yeniden. Sezon biterken, yeni sezon gibi heyecanı taşıyorlardı. Ama bu kez sahadaki oyuncuların elleri – ayakları titrer haldeydi. Szalai'nin golünde kaleciye faul var dedi maçın hakemi. Topu yumruklayıp, rakibe çarpan kaleci için çaldı düdüğünü. İstanbulspor'a VAR'dan verildi penaltı. Halil Umut Meler çağırdı hakemi. Yakın mesafede, Ferdi'nin ayağına çarpıp, koluna gelen top için verdiler bu kararı. FİFA hakemi doğal konumu süzemiyor, yorumlayamıyor. Karar verilmiş bir kere; kaderi de değiştiremiyorsun."

  • Ercan Güven/Milliyet: "Zaten sekiz sezondur boğazından bir “kupa” geçmemiş, içi ezilmiş, asabileşmiş Fenerbahçe gibi bir devin “iştahını” açarsanız, elinden zor kaçarsınız!.. Eve gelmiş İstanbulspor’u ham yapar… Doymaz; sizi de “yemek için” yerleştiğiniz zirveye kadar kovalar. Bu bir masal… Duy da inanma! Bu bir masal… Duy da inanma! Kabus oldu düşmemek için çabalayan İstanbulspor ile Kadıköy’deki mücadele aslında. Fatih Tekke, Jorge Jesus’a strateji dersi verdi. Şok geçmeden Fenerbahçe’nin kronik hastalığı hortladı. Hani, önde baskı yaparken arka tarafı unuttuğu hastalık… Hem yazık hem ayıp… Şampiyonluk yolunda müthiş bir ikramla karşılaşmıştı Fenerbahçe. Neden boğazına takıldı, anlatsın hocası, başkanı biz de anlayalım."

  • Oktay Derelioğlu/Takvim: "Arda Güler'in 2. yarının başında attığı harika gol tam Fenerbahçe'yi rahatlattı derken konsantrasyon bozukluğundan verilen pozisyon ve akabinde penaltı golü ve ardından gelen İstanbul'un 2. golü Kadıköy'de buz gibi bir hava estirdi. Gerçek şu ki konsantrasyon bozukluğu ve stres basit hataları beraberinde getirir. Pedro'nun golü Fener'i tekrar öne geçirirken stresli futbol herkesi tedirgin ediyordu. Fenerbahçe 90+6'da bir kez daha yakalandı ve zirve yarışında 2 puan kaybetti. Belki de en çok hatırda kalacak puan kaybını yaşadı. "Gerçek şu ki konsantrasyon bozukluğu ve stres basit hataları beraberinde getirir. En çok hatırda kalacak puan kaybı yaşandı..."

  • Engin Kehale/Hürriyet: "Arda’nın resitali ile 2-0’ı yakalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda 57-66 arasında 9 dakikada ne olduğunu anlayamadan tabelaya baktığında 2-2’yi gördü. Valencia-Pedro ikilisi ile 71’de gelen gol, galibiyetin habercisi derken; bu defa Eze sahneye çıktı ve şampiyonluk yarışında puan farkının kapanmasına “dur” dedi. İşin ilginci, 3-2 ile taraftar kendini bulmuştu. Sezonun ilk yarısındaki sinerjinin bir benzeri var gibiydi stadyumda. Son dakikada gelen gol, maç sonunu taraftar-Jesus sürtüşmesi ve gerilimi ile bitirdi. Bu hayal kırıklığından bir geri dönüş olur mu? Olur ama birleşerek. Ayrılarak değil."

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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