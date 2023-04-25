Gürcan Bilgiç/Sabah: "Kadıköy eski iddialı günlerinde, coşkulu seyircisiyle, "mucizeler" yaratan takımının peşine düştü yeniden. Sezon biterken, yeni sezon gibi heyecanı taşıyorlardı. Ama bu kez sahadaki oyuncuların elleri – ayakları titrer haldeydi. Szalai'nin golünde kaleciye faul var dedi maçın hakemi. Topu yumruklayıp, rakibe çarpan kaleci için çaldı düdüğünü. İstanbulspor'a VAR'dan verildi penaltı. Halil Umut Meler çağırdı hakemi. Yakın mesafede, Ferdi'nin ayağına çarpıp, koluna gelen top için verdiler bu kararı. FİFA hakemi doğal konumu süzemiyor, yorumlayamıyor. Karar verilmiş bir kere; kaderi de değiştiremiyorsun."