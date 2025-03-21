Spor yazarları A Milli Takım'ın Macaristan zaferini değerlendirdi!
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Takım, ilk maçta Macaristan'ı Orkun Kökçü, Kerem Aktüroğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı yakaladı. Spor yazarları karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın Macaristan karşısındaki performansını değerlendirdi.
- 1
Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
- 2
"RÖVANŞ İÇİN BÜYÜK AVANTAJ YAKALADIK"
AHMET ÇAKAR: "Oğuz Aydın'a bir parantez açmak lazım… Maşallah çok iyi bir çıkış yakaladı. İlk iki gole de asist katkısı verdi. Ardından Türk futbolunun sorgulaması gereken bir gol atıldı. Kerem'in göğsüyle yumuşatıp, İrfan Can'ın attığı harika gol. Burada tartışılması gereken Fenerbahçe'nin geçen sezon en iyilerinden biri olan İrfan Can'ın F.enerbahçe'de hemen hemen hiçbir süre almıyor olması. Ama attığı golle belki de turu getirdi. Rövanş için iki farklı skor yeterli. Ama tur kesin mi? Kesin diyemeyiz. muhakkak ki çok büyük bir avantaj yakaladık. Maçın Slovak hakemi tek kelimeyle mükemmeldi. Bizim hakemlerin böyle hakemlerden ders alması gerek." (Sabah)
- 3
"MONTELLA BUNUN EKMEĞİNİ YİYİYOR"
GÜRCAN BİLGİÇ: "Maçın geneline baktığımız zaman bir stratejiden ziyade, takımın bireysel becerileri üstüne kurulmuş bir planı olduğunu gördük. İyi oyuncularımız var. İyi takımlarda oynuyorlar. Doğru antrenmanlar yapıyorlar ve kaliteli teknik adamların elinde gelişiyorlar. Bunun yansımasını ofansif aksiyonlardaki çözüm üreten hareketlerde gördüğümüz gibi, top rakibe geçtiğindeki bocalama da karşımızda.. Böyle potansiyeli olan bir kadronun teknik adamı olmak da büyük lütuf. Montella bunun ekmeğini yiyor." (Sabah)
-
- 4
"ULUSLAR A LİGİ'NDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
UĞUR MELEKE: Montella, milli takımı bir kulüp gibi ele alıyor. İnandığı oyunculardan ve oyundan kolay vazgeçmiyor. Dün de öyle yaptı, santrforda Kerem’li 4-6-0 ile başladı. Ancak yakın geçmişteki maçların aksine Montella’nın değişiklerinin bu kez sahaya çok olumlu tesir ettiğini gördük: En uca Deniz’in girişi, Kerem’in kanada geçişiyle daha fonksiyonel bir hücum hattı izledik. Sonradan oyuna dahil olan Mert sağ bekte mükemmeldi. İlk iki golde Oğuz asistler yaptı, son iki golde Mert hücumları başlattı. Milli takımda farklı oynayan Kerem yine iki golde var. Abdülkerim, Hakan, Orkun, İrfan Can hepsi büyük katkı verdiler. Bu takım, Uluslar A Ligi’ni hak ediyor. (Hürriyet)
- 5
"KEYİFLİ BİR GECE"
İBRAHİM YILDIZ: Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takımımız var. Müthiş bir özveri gösteriyorlar. Kerem, oyunun genelinde vasattı. Attığı golle kalitesini ve fırsatçılığını gösterdi. Her zaman takımda olması gerektiğini gösterdi. Fenerbahçeli Oğuz’da gecenin başarılı isimlerindendi. İki asist yaptı. Kontra atağa iyi çıkan Macaristan’ı durdurmak adına dar alanda kısa paslaşmalar yaptık. Başarılı da olduk. Oyuna sonradan giren İrfan Can attığı golle skoru belirledi. O da arkadaşları gibi oldukça istekliydi. Takım olarak iyi bir maç çıkarıp 3 gol atan Milliler, stadı dolduran izleyicilere heyecanlı anlar yaşattılar. Son yılların en iyi oyuncularından oluşan Milli Takım, gelecek adına umut veriyor. En büyük kazanım şüphesiz gençlerin takıma monte edilmesi oldu. (Habertürk)
- 6
"HAZIRLIKLI OLMALI VE SAKİN KALMALIYIZ"
TURGAY DEMİR: "Kerem'in göğsünde yumuşattığı topu oyuna yeni giren İrfan Can ağlara gönderdi. Sonrasında, biz tekmelere alışırken Macarlar da deyim yerindeyse tekme atmaktan yoruldular. Kontrolünü bırakmadık ve Budapeşte'ye iki farklı avantajı cebe koymuş olarak gidiyoruz.. Yeterince koşup mücadele ettiğimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Uğurcan, Kerem, Abdülkerim, Eren, İrfan, Orkun'la çok iyiyiz vesselam. Buna rağmen rövanş kolay olmayacak, tekmelere karşı hazırlıklı olmalı ve sakin kalmalıyız. Rakip kadar koşmamız da şart. Bunu yaparsak A Ligi'ne yükselmemiz işten bile değil. Haydi çocuklar; aynen devam…" (Fotomaç)
-
- 7
"ENERJİMİZ, ÇOŞKUMUZ YÜKSELDİ"
ENGİN VEREL: "Milli Takım'ın kazanmak için risk alacağı belliydi. İkinci yarıda Barış'ın yerine Deniz'in girmesi ve Kenan'ın sola geçmesi hücum etkinliğimizi artırsa da golü yine sürpriz bir ataktan bulduk. Günün adamı Oğuz ikinci asistini Kerem'e yaparken, Kerem'in de biraz kafa, biraz omuz vuruşu doğru yere gitti. Bu gol Macarlar'ı dağıttı. Tribünlerin üç, üç diye bağırması, Türkiye'nin ortak dileğiydi. Kerem-İrfan Can işbirliğiyle Türkiye'nin isteğini kırmadı Bizim Çocuklar. Bu coşku oyuncularımızın da performansını yukarıya çekti. Enerjimiz, coşkumuz yükseldi, potansiyelimiz ortaya çıktı. 45 dakikalık doğru oyun, rövanş için iyi bir avantaj yakalamamızı sağladı. Son dakikalarda skoru korumaya yönelik oyunumuz anlaşılabilir. Ama bu konuda çok da iyi olmadığımızı söylemeliyim. En iyi savunma hücumdur anlayışından vazgeçmemeliyiz." (Akşam)
- 8
"LİGİMİZDE OLSAYDI YANMIŞTI"
MUSTAFA ÇULCU: "Slovak İvan Kruzliak, 40 yaşında elit hakem… Geçen hafta yönettiği Milan-Feyenoord Şampiyonlar Ligi son 16 maçında VAR'a gidip gelirken çok yoruldu. Verdiği vermediği majör kararlarda bir ara şuursuz kaldı. Maçın hemen başında Kenan-Bola pozisyonunda Kenan takılarak düşüyor penaltı yok devam kararı doğru. Sarısı olan Orkun'un 45+2'de Schafer'e yaptığı kontrolsüz hareketi net ikinci sarıdan kırmızıydı. Ligimizde olsaydı maçın hakemi yanmıştı ama Kruzliak, UEFA'nın maç yönetim tavsiyesine uydu bir 'tık' sabretti, kart göstermedi. 45+4'de Fiola-Orkun mücadelesinde teması hissettiği an Orkun kendini bırakıyor, penaltı söz konusu olamaz. Hakem temaslı oyuna izin verdi. Zaman zaman oyunun içinde kaldı. Nagy'nin 64'te Mert'e kontrolsüz hareketi sarının üst sınırıydı. Kırmızı verse 'hayır' diyemeyiz, o sarıda kaldı. 30 faul ve 4 sarı kartla oyunu tamamladı." (Sabah)
- 9
"HAYIRLI OLSUN DEMEK İSTİYORUM"
BÜLENT TİMURLENK: "Milli takım ne olursa olsun sahadaysa kazansın, hatta 2-3 farklı kazansın, işi Budapeşte'ye bırakmasın. Bu anlamsız Uluslar Ligi'nin zaten yoğun olan sezon fikstürüne bindirdiği yükü, esaslı takımlarla oynayarak bertaraf edebiliriz. Asıl meselemiz ise bu Milli Takım 24 yıldır gidemediği Dünya Kupası finallerine Montella yönetiminde gidecek bir kadro ve oyuna sahip mi? İlk soru ziyadesiyle cevabını buldu. Almanya ve Hollanda deplasmanlarında fark yemiş Macaristan'ı 3-1 devirip Budapeşte'ye gitmek Milli Takım için yeterli olmalı. A Lig hayırlı olsun, demek istiyorum." (Sabah)
-
- 10
- 11