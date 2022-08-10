AA

Spor Toto 1. Lig'de heyecan, 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak.

Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor, Eyüpspor, Manisa FK, Pendikspor, Samsunspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Samsunspor 7, Çaykur Rizespor 6, Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay ile Altaş Denizlispor 4, Boluspor ile Gençlerbirliği 3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2, Altınordu ve Yeni Malatyaspor ise birer kez 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Denizlispor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Ege temsilcisini daha önce ligde 34 kez yer alan Sakaryaspor ile 31 sezonla Adanaspor takip ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Bodrumspor, ilk kez bu kulvarda yer alacak.