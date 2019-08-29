Türk kahvesini diğer kahve çeşitlerine kıyasladığımızda düşük kafein oranına sahip olmasıyla da tercih etme nedenlerimizdendir. Sağlıklı beslenme programlarında süt ile yapılan Türk kahvesi diğer yüksek kalorili kremalı kahvelere göre hem sağlıklı hem de tok tutucu bir ara öğün olarak güzel bir alternatiftir.