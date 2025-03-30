Spor kulüpleri ve federasyonlar bayramı kutladı!

Spor kulüpleri ve federasyonlar Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün yayımladığı mesajda ise, "Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, "Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Ramazan bayramınız kutlu olsun." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyor; futbol ailesinin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Sevginin, saygının, hoşgörünün ve dayanışmanın asla eksik olmadığı nice güzel bayramlar görmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, "Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz." dedi.