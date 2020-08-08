beIN SPORTS spikeri Melih Şendil, Manchester City - Real Madrid maçının ardından yapılan programda İspanyol ekibinin pembe renkteki formasını yorumlayarak cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı. "Kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diyerek zırvayalan Şendil'in bu sözleri karşısında spor camiası tek ses oldu. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Türkiye Basketbol Federasyonu, "Sporun her branşı #KadınaYakışır" mesajı verdi.

Kadın futbol takımına yatırım yapan Beşiktaş, takımın ilk 11'inin fotoğrafını paylaşırken "Bizim takım" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe de bir paylaşım yaparken kız çocuklarının top koşturduğu kareler paylaşarak "Sporda ayrıma yer yok. Hayallerinin peşinde koşan kız çocukları; futbol sizinle güzel" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşırken "Daime gurur duyuyoruz" dedi ve "Kadına yakışır" etiketini kullandı.

Galatasaray da çeşitli spor branşlarından kadın sporcularının fotoğraflarını paylaşırken "Sporda cinsiyetçiliğe yer yoktur. Sporun her branşı #KadınaYakışır" ifadelerine yer verdi.