Spirulina Nedir? Spirulina Takviyesi Ne Zaman Kullanılır?

Spirulina; sağlığa çok fazla faydası olan ve yüksek besin değerine sahip bir su yosunudur. Yani su yüzeyinde oluşan, yosun tabakasıdır. Spirulina tropikal iklime sahip farklı türleriyle okyanusta ya da tatlı suda yaşayan, bakteriyi andıran mavi ve yeşil renkte olan canlı türüdür.

Spiraller şeklinde büyüyerek, birbirlerine yapışırlar. Yumuşak bir tat içerir. Spirulina; sadece besin olarak değil, sakız ve şeker gibi ambalajlı ürünlerin renk yapımında kullanılır.

Spirulina; gıda takviyesi olarak kullanılması durumunda özel yetiştirilir. Çünkü bir takım dış etkenlerden zarar görüp etkilenmemesi gerekmektedir. Spirulina yetiştirilmesinde, güçlü güneş ışığı daha çok besin değeri taşımasına etki eder. Yetiştirildikten sonra toplanıp kurutularak, pres haline getirilip gıda takviyesi için kullanılmak üzere paketlenir.

Spirulina’nın belli bir takım hastalıklarda faydası vardır. Ancak bu, tek başına iyileştici özelliği vardır, anlamına gelmez. 2000-3000 mg arasında günlük kullanımı yeterlidir. 500mg lık tabletler halindedir. Gün içinde 4 ya da 5 kez alınabilir, ancak, kullanma talimatı mutlaka incelenmelidir.

Spirulina Takviyesi Ne Zaman Kullanılır?

Spirulina’nın takviyesinin ne zaman ve hangi şekilde kullanılması gerektiği ve nelere fayda sağladığı açıklamalarını ve tavsiyelerini dikkate alabilirsiniz ancak; tamamıyle tüm hastalıklara iyi geldiği konusunda dikkatli olmak ve sadece takviye olarak fayda sağladığını unutmamak gerekir.

Alerjik rahatsızlıklarda,

Arsenik zehirlenmesi oluştuğunda,

Adet öncesi gerginlik durumlarında,

Demir ve kalsiyum eksikliğinde,

Bağışıklık sisteminin zayıf kalması sonucu destek olarak,

Depresyon halinde,

Diyabetik hastalıklarda,

Dikkat bozukluğu ve hiper aktif olan kişilerde,

Zihnin güçlenmesinde,

Spor yaparken kondisyon sağlaması için,

Halsizlik durumunda (Çok fazla etkisi olmadığı belirtilmiştir),

Kaygı taşıma hallerinde,

Hepatit C (Bünyeye göre iyi ya da kötü etkisi tespit edilmiştir),

Kalp rahatsızlığı olanlarda,

Hepatit C (Bünyeye göre iyi ya da kötü etkisi tespit edilmiştir),

Kalp rahatsızlığı olanlarda,

Zayıflamak isteyenlerde ( Etkisi olduğu doğrulanmamıştır),

Meige Sendromunda( Lenf Ödemi ),

Menapoz döneminde,

Sindirim siteminin düzenlemesi durumunda,

Açık yaraların tedavisinde,

Yüksek ve kötü kolesterol halinde,

Kaygı ve endişe hallerinde, takviye olarak kullanıldığı söylenmektedir.

Güvenli bir kullanımı olduğu belirtilse de, kötü koşullarda üretilen ya da belli kullanım zamanı geçmiş hallerde yan etkileri ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda, bulantı, kusma, çarpıntı, halsizlik, karaciğere zarar ve hatta ölüm riski dahi oluşabiliyor. O yüzden iyi ve güvenilir ortamda yetiştiğinden emin olmadığınız takdirde kullanmanız önerilmemektedir.