Özlem Sarıkaya Yurt, kansere yenik düştü

Televizyon haberciliğinin tanınan yüzlerinden Özlem Sarıkaya Yurt, genç yaşında kansere yenik düştü.

1983 doğumlu Özlem Sarıkaya Yurt, spikerlik kariyerine Habertürk TV’de başladıktan sonra 2010 yılında NTV'ye transfer olmuştu. Başarılı kariyerini burada da sürdüren Özlem Sarıkaya Yurt, 2013 yılında anne olmuştu.

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden sevilen televizyoncu, bu mücadelesine yenik düşerek daha 39 yaşında yaşama veda etti.

ALTUN: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Sevenleri ve meslektaşları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları yayınlarken İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.