Sözlüsünün başına kızgın yağ döken adam yeniden tutuklandı

Korkunç olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çalındı.
DHA'nın haberine göre, kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul E.'yi karşısında buldu. Resul E., iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.´ye cinsel saldırıda bulundu.
G.Ç.´den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Resul E., olumsuz yanıt alınca da bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Resul E., bir süre daha dövdüğü G.Ç.´yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Resul E.'yi gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç´nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Resul E., tutuklandı.
GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.
TAHLİYE EDİLDİ
Resul E. hakkında İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'eziyet' suçundan dava açıldı. Davasının duruşmasına tutuklu yargılanan Resul E., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ
G.Ç.'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında 'eziyet' suçlamasıyla dava açıldığını kaydetti. Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
YENİDEN TUTUKLANDI
Evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in (34) serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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