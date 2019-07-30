Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar son kavşağa girdi. Adaylar sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamalarının ardından göreve başlayacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden, nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercih sayfası haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınacak sözleşmeli öğretmenlik tercihleri www.ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılıyor. Adaylar kişisel bilgilerini girerek sisteme giriş sağlayabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenler, MEB tarafından 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2019 - 2020 eğitim döneminde göreve başlayacak.