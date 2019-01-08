08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. 20 bin öğretmenin atanacağı sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ardından mülakat sınavları da tamamlanmış ve sonuçları da açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı iş takviminde sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bilgi vermişti. Öte yandan tercih ve atama tarihleri de belli oldu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 15 Ocak 2019 tarihinde https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacaktır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri: 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.
ATAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?
Öğretmen atamaları ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YASASI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),5 yıllık planda bütün kademeleri ile kendisini yenileme kararı aldı.
İmam hatiplere ‘sağlıklı din perspektifi’: Sağlıklı bir din perspektifi sunmak için imam hatip okullarında eğitim görmekte olan çocuklar her yönden geliştirilecek. İmam hatip okullarının programlarının ders saati azaltılacak. Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak. Mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılacak. Din Öğretimi Danışma Kurulu oluşturulacak.
Özel okullaşma artırılacak: Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacak. Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılacak ve tedbir mekanizmaları geliştirilecek. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranları artırılacak.
Sözleşmeli öğretmen süresi kısalacak: Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak. Yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları yapılandırılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacak. Ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi ve oranın azaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.
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