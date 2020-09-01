20 bin öğretmenin alınacağı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı e-devlet üzerinden sonuçları öğretmenlerin erişimine açacak. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atam sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden TC Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI-EDEVLET

Sonuçların 1 Eylül 2020 saat 14:00'da açıklanması ön görülüyor

ÖĞRETMEN ATAMALARI DEVAM EDECEK

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.



Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.