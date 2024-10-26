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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! MEB 2024 Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! MEB 2024 Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları mülakatı gerçekleştirilen adayların gündeminde yer alıyor. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlar 25 Ekim Cuma günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulamalarını Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı üzerinden e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile gerçekleştirebiliyor. Atama tercihleri 14 Kasım'da yapılacak. İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 08:25 Güncelleme: 26.10.2024 - 08:25
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        • 1

          MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. İşte 2024 e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 25 Ekim 2024 Cuma saat 22.00 itibarıyla erişime açıldığı duyuruldu.

          Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

          "20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!

          Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

          Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

        • 3

          ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        • 4

          ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebiliyor.

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
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