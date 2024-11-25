Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlama tarihi
Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak merak ediliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni 23 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Akabinse ise sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrendi. Ataması yapılan öğretmenler göreve başlayacakları tarihi araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre, yasal sürecin tamamlanmasın ardından atama kararnameleri illere gönderilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? 20 bin öğretmen göreve ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlama tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlik atama süreci tamamlandı. Atamalar 23 Kasım tarihinde yapıldı. Yeni atanan binlerce öğretmen, ‘’Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?’’ sorusunu gündeme taşıdı. MEB atama takvimine göre öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren görevlerine başlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
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YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecek. 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik daha önce değerlendirmelerde bulunmuştu.
Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." demişti.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARNAMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre, atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.
İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.
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Tebligat adresi adayların tercih başvurusunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacak.
Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecek.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir.
Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.
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Göreve başlama esnasında adaylardan;
Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge vb.) belgelerin aslı,
Elektronik Başvuru Formu (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (güncel tarihli),
Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi istenecektir.
İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitin Bakanlığı 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adreslerinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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