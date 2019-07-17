Sözel ve Sayısal bölümler öğrenciler tarafından merak konusu oldu. YKS puanları iyi gelen bazı öğrenciler 4 yıllık için sözel ve sayısal bölümler arayışına girerken, bazıları da 2 yıllık önlisans programalarına yerleşmek için araştırmaya başladı. ÖSYM konuyla ilgili 2019 YKS üniversite taban ve tavan puanlarını açıkladı. Özel üniversiteler için ise %25, 50, 75 ve 100 bursluk için ücret tablosunu da öğrencilerin erişimine sundu. Biz de haberimizde öğrenciler için önbilgilendirme hazırladık. İşte detaylar..

SÖZEL BÖLÜMLER - YKS 2019- 4 YILLIK VE 2 YILLIK

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canladnırma Film Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğpraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksek Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarım

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla ilişkiler

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (Fükülte)

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu Ses- Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim ( yÜKSEKOKUL)

oKUL öNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve iletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Sanat tarihi

Sant ve Kültür Yönetmeni

Sinema ve Dijital medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümöerolaji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilim

Türkçe Öğretmenliği

Yeni Medya (Fükülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni medya ve gazetecilik

Yeni medya ve iletişim

Zaza dili ve edebiyatı

SAYISAL BÖLÜMLER - YKS 2019 - 2 VE 4 YILLIK

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aktüerya (Fakülte)

Aktüerya (Yüksekokul)

Aktüerya Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Basım Teknolojileri (Yüksekokul)

Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)

Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyoenformatik ve Genetik

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

Deri Mühendisliği

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Diş Hekimliği

Ebelik (Fakülte)

Ebelik (Yüksekokul)

Eczacılık

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Programları

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte)

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul)

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ergoterapi (Fakülte)

Ergoterapi (Yüksekokul)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Öğretmenliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul)

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Genetik ve Biyomühendislik

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul)

Güverte (Yüksekokul)

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Hayvansal Üretim (Yüksekokul)

Hemşirelik (Fakülte)

Hemşirelik (Yüksekokul)

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte)

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)

Hidrojeoloji Mühendisliği

İç Mimarlık

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul)

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Kimya Öğretmenliği

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Malzeme Mühendisliği

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik-Bilgisayar

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoteknoloji

Mühendislik Programları

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji (Fakülte)

Odyoloji (Yüksekokul)

Optik ve Akustik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ortez-Protez (Fakülte)

Ortez-Protez (Yüksekokul)

Otomotiv Mühendisliği

Perfüzyon (Fakülte)

Perfüzyon (Yüksekokul)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Şehir ve Bölge Planlama

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Tıp Mühendisliği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Tütün Eksperliği (Yüksekokul)

Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte)

Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul)

Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte)

Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul)

Uçak Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Veteriner

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yazılım Mühendisliği

Yer Bilimleri Mühendisliği Programları

Ziraat Mühendisliği Programları

Zootekni

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2019

ÖSYM YKS 2019 Yükseköğretim programları ve kontejyanları kılavuzunu yayınladı. Önbilgilendirmede vakıf üniversitelerin ücretleri de belirtildi. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerine buradan bakabilirsiniz.

2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJAN KILAVUZU