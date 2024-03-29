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İçişleri Bakanlığı, başkentte bir kuyumcuya yönelik soygun olayında şüphelilerin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "25 Mart günü saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesinde bulunan bir kuyumcuya yönelik yağma olayı gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yeri sahibi M.Y. ile görüştü. Yapılan görüşmede; şüpheli iki şahsın yüzleri kapalı şekilde iş yerine girdikleri, M.Y.’ye silah doğrultarak, ellerini plastik kelepçe ile bağladıkları, iş yerinde bulunan çok sayıda kol saatini ve gümüş kolyeleri gasp ederek olay yerine geldikleri motosiklet ile kaçtıkları öğrenildi.

REKLAM "MOTOSİKLETİ YAKIP KAÇTILAR" "Olay ile ilgili şüphelileri yakalamak üzere çalışmalarına vakit kaybetmeksizin başlayan görevliler şüphelilerin kaçtıkları motosikleti boş arazide yakıp, İstanbul iline kiralık araç ile kaçtıklarını tespit etti. Ayrıca şüpheli şahısların olaydan 6 gün önce Ankara iline geldikleri, araç içerisinde kaldıkları ve sürekli olarak iş yeri çevresinde keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin Ankara ilinde kaldıkları süre içerisinde birlikte hareket ettiği, olayı planlayan, şüpheli şahısların araç kiralama ve tüm masraflarını karşılayan bir şahsın daha olduğu tespit edildi."

"İSTANBUL VE ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ" "Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; kuyumcu içerisinde yağma olayını gerçekleştiren şahısların F.Ö. ve K.Y. isimli şahıslar oldukları, olayı planlayan ve maddi destek sağlayan şahsın da Ankara ilinde ikamet eden S.Ç. olduğu tespit edildi. 26.03.2024 günü İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon ile şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; kuyumcudan gasp edilen çok sayıda kol saati, gümüş kolyeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi." Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından Ankara'ya getirilen şüpheliler F.Ö. ve K.Y. İle Ankara’da gözaltına S.Ç. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından 28.03.2024 günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi."