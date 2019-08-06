İş adamının filmleri aratmayan planı...

06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bahçelievler, 23 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran Yasin D., otomobilinin bagajında içinde 382 bin dolar para bulunan çantanın motosikletli iki kişi tarafından çalındığını söyledi. Polis merkezinde ifade veren işadamı Yasin D. "Yolda giderken bir motosiklet bana çarptı. Durup hasara baktık. Daha sonra anlaşarak yanımdan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra bir kişi yanıma yaklaşıp, gençlerin aracın bagajından bir şey aldıklarını gördüğünü söyledi. Kontrol ettiğimde içinde para olan çantanın yerinde olmadığını gördüm." dedi.
İŞA ADAMI VE SOYGUNCULARIN SABAH BULUŞTUKLARI TESPİT EDİLDİ
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Yasin D.'nin çalındığını söylediği parayı, ailesinden işletmek için aldığı, soygunun meydana geldiği gün de akrabalarına geri götürdüğünü tespit etti.
Ekipler 8 gün boyunca yaklaşık 40 kilometrelik yol üzerindeki tüm güvenlik kameralarını incelediklerinde ilginç bir detaya ulaştı. Polis, geriye dönük yaptığı incelemede soyulduğunu söyleyen kişi ile, motosikletleriyle sözde soygun yapan kişilerin sabah saatlerinde buluştuklarını tespit etti. Buluşmada şüphelilerin soygunu nasıl yapacaklarını planlandıkları tespit edildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu gelişme üzerine daha önce müracaatçı olan Yasin D. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Bu arada polis olaydan sonra kaçan motosikletli soyguncular 17 yaşındaki Y.Z. ile Mert S.(28)'yi de yakaladı. Hırsızların müthiş planı içinde bulunan şüphelilerden Y.Z.'nin babası Tekin Z.(45) de yakalandı. Tekin Z.'nin ayrıca Yasin D.'nin de iş ortağı olduğu ortaya çıktı.
SAHTE SOYGUNDAN SONRA KAÇARKEN GERÇEK KAZA YAPMIŞLAR
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler kısa süre içinde suçlarını itiraf ettiler. Akrabalarına ait parayı batırdığında bunu söylemekten utanan Yasin D.'ye, Tekin Z.'nin akıl verdiği oğlu ve onun arkadaşını sözde soygun yapmaya ikna ettiği öğrenildi. Şüphelilerin olaydan sonra kaçarlarken gerçek bir kaza yaptıkları daha sonra kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Bu kazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra boş bir arazide motosikleti terk ettikleri, kıyafetlerini değiştirdikten sonra normal hayatlarına döndükleri öğrenildi.
SUÇ UYDURMAKTAN İŞLEM YAPILDI
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu arada Yasin D.'ye işletmesi için para veren akrabaları da şikayetçi olmadı. Şüpheliler hakkında suç uydurmak ve dolandırıcılığa teşebbüs suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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