Sanal devriye ekipleri harekete geçti



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Jandarma Komutanlığı’na bağlı ‘sanal devriye ekipleri’ sosyal medya üzerinden “Tek Dost”, “Tercihler”, “En Sevdiğim İkili”, “Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı”, “Patlayan Şeker”, “Alice Harikalar Diyarında”, “Keyfimin Kâhyasıyım” ve “Ona Küçük Sürprizler Yap” gibi gençlerin ilgisini çekebilecek postların altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaşıldığını belirledi.

SOSYAL MEDYAYA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında uyuşturucu maddeyi özendirmeye yönelik fotoğraf paylaşımı yapan ve çok sayıda takipçisi bulunan 8 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.

8 SOSYAL MEDYA FENOMENİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomenlerinin adreslerinde yapılan aramalarda, esrar, skunk ve uyuşturucu haplar, tütün öğütücü makara, esrar sarım kağıtları, dizüstü bilgisayarlar ile SD kartlar ele geçirildi. 20-30 yaşlarındaki 8 zanlı gözaltına alındı.