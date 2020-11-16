Sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı videoyla, dini değerleri alenen aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtan İbrahim Atabey, sosyal medyanın gündemine oturmuş ve tutuklanması için kampanya başlatılmıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şahsın 11 ayrı suç kaydı olduğunu ve yurt dışında firari olarak yaşadığı belirtildi.
— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 16, 2020
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
16 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.
Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.
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