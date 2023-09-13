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        Milor ile Sarıgül arasında patlıcan polemiği

        Yemek eleştirmeni ve Yazar Vedat Milor ile CHP'li vekil Mustafa Sarıgül arasında patlıcan polemiği yaşandı. Milor paylaşımında, "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" ifadesini kullanırken, Sarıgül, "Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör" yanıtını verdi. Bu paylaşım üzerine de Milor, "Erzincan tulumu yemekten sıkılan da, hayattan sıkılmış demektir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:30
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        Sosyal medyada patlıcan polemiği
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        Yemek Eleştirmeni ve Yazar Vedat Milor ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül arasında patlıcan polemiği yaşandı.

        Milor sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" dedi.

        Bunun üzerine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de Milor'a "Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan’a da tulum peynirini gör" yanıtını verdi. Sarıgül çektiği videoda, "Sevgili Vedat, bak canım kardeşim sana bir şey söyleyeyim. senin canın can da Erzincan'ınki patlıcan mı? Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör. Çimin üzümünü gör. Kemah'ın tuzunu gör. Vedat, Vedat, Vedat" şeklinde seslendi.

        Milor ise daha sonra yaptığı paylaşımda, "Erzincan tulumu yemekten sıkılan da, hayattan sıkılmış demektir" ifadesini kullandı.

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