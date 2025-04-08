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        Haberler Gündem Güvenlik Sosyal medyada Barış Boyun suç örgütünü öven şüpheliye gözaltı

        Sosyal medyada Barış Boyun suç örgütünü öven şüpheliye gözaltı

        İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve 'Massaka' olarak bilinen M.İ, Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 00:53 Güncelleme: 08.04.2025 - 02:08
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        Sosyal medyada suç örgütünü öven şüpheliye gözaltı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.

        M.İ. polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ile ilgili inceleme sürüyor.

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