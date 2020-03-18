Sosa rekora doğru

Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Üç sezondur bordo-mavili formayı giyen Arjantinli bu sezon toplam 36 maçta süre aldı, 8 gol attı ve 9 asist yaptı. Geçen sezon 30 maçta 5 gol ve 4 asisti olan Sosa, Beşiktaş’ta ise 2015-16 sezonunda 41 maçta 9 gol, 13 asistlik bir performans sergilemişti. Şimdi kalan 8 haftada o dönemi geçmeye çalışacak.

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