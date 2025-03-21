Soruşturmada 4 gizli tanık var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Kent Uzlaşısı” ve Medya A.Ş’deki yolsuzluklara ilişkin soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB İştiraki Medya A.Ş yönetim kurulu başkanı ve İmamoğlu’nun Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın da arasında bulunduğu 106 kişiye yönelik başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İBB ÇALIŞANI GİZLİ TANIK OLDU

REKLAM advertisement1

Edinilen bilgiye göre Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir kişinin gizli tanık olduğu ortaya çıktı.

Gizli tanığın verdiği ifadede 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin CHP’yi desteklemesi için iki parti arasında bağlantı kurulduğu iddia edildi. İki parti arasındaki bu bağlantının ise, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın sağladığı belirtildi. Gizli tanık, kurulan bağlantı sonrası para trafiğinin ise Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında bir terör örgütü mensubunun da ifadesinin alındığı öğrenildi. Örgüt mensubu verdiği ifadede, büyük şehirlerde belediyeler vasıtasıyla, örgüte finans sağlanması, örgüt mensuplarının ve ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacınım güdüldüğünü iddia etti.

İRTİBATTA OLDUKLARI KİŞİNİN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Toplamda 4 gizli tanığın verdiği ifadeler dışında savcılık Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan’ın terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen Azad B. İle birçok irtibatı tespit edildi. Azad B.’nin danışmanlık ve anket şirketi üzerinden Ekrem İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyayı da yönlendirdiği iddia edildi.