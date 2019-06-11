11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da, edinilen bilgilere göre, Başakşehir'e bağlı Şamlar Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşayan Semih Kurt (22) önceki gece aile fertlerinin uyuduğu sırada evden çıkarak, otomobiliyle köye yakın bir noktada bulunan ormanlık alana geldi. Otomobilini buraya park eden Kurt, pompalı tüfeği çenesine dayadı ve silahı ateşleyerek intihar etti.
ACI HABERİ ULAŞTI
DHA'daki habere göre sabah saatlerinde oğullarının odasından uzun süredir çıkmadığını fark eden anne ve baba, odasını kontrol etmek istedi. Odanın kapısının kilitli olduğunu fark eden aile fertleri, endişeye kapıldı. Otomobille evden ayrıldığı anlaşılan genci aramaya koyulan aile, çok geçmeden gelen acı haberle sarsıldı.
SIRLARLA DOLU İNTİHAR
Köye yakın bir bölgede, ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde cansız bedenine ulaşılan Semih Kurt'un ölümünü duyan yakınları ve köy halkı olay yerine geldi. Genç Semih'in yakınları sinir krizi geçirirken, sırlarla dolu intihar köyü yasa boğdu. Olay yerine güvenliği sağlamak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi, olay mahalli güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü´ne bağlı uzman ekiplerin incelemeleri saatler sürdü. İncelemelerin ardından Semih Kurt´un cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek, Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
"MAVİ BALİNA" SORUŞTURMASI
Polis ekipleri, intihar eden gencin odasında ve evde incelemelerde bulundu. Kapıyı içerden kilitleyerek, odasından pencereden atlayarak çıkan Semih Kurt´un ailesine bir mektup da bıraktığı anlaşıldı. "Anne, baba, beni affedin" ifadeleriyle başladığı öğrenilen mektup polis ekiplerince incelemeye alındı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, iki gün önce tatilden geldiği ve bilinen hiçbir sıkıntısının olmadığı öğrenildi. İntiharda 'mavi balina oyunu"nun etkisi olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya başladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!