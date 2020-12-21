Soru işaretinden zirveye: Aboubakar!

Bu yaz Porto'dan bonservisini alarak Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar performansıyla yüzleri güldürüyor! BB Erzurumspor ağlarına da biri penaltıdan iki gol bırakan Kamerunlu yıldız, gol serisini 5 maça çıkardı. Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından Kartal'ın gol yükünü sırtlayan Aboubakar eski formuna döndüğünü de gösterdi!
ÖNCEKİ DÖNEMİNİN NEREDEYSE YARISINA!
Beşiktaş'ta daha önce 2016-17 döneminde kiralık olarak forma giyen Aboubakar bu sezon ise oldukça 'uygun' bir bütçeyle Kartal'a imza attı. Önceki gelişinde 3,3 milyon Euro garanti ücret alan Kamerunlu yıldız bu sezon ise 1+1 yıllık sözleşmeye imza atarken siyah-beyazlılardan 1.5 milyon Euro garanti ücret elde ediyor. Sözleşmesinde performansa dayalı maddeler bulunan tecrübeli golcünün sakatlık riski de göz önünde bulunduruldu ve uzun süreli bir sakatlıkta fesih maddesi konuldu.
ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ
Siyah-beyazlı formayla ikinci dönemindeki ilk golünü Denizlispor ağlarına bırakan Aboubakar, Süper Lig'de 1241 gün sonra rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Forma giydiği ilk iki maçtaki performansı soru işaretlerine neden olan 28 yaşındaki golcü, Denizlispor maçından sonra da iki karşılaşmada suskun kaldı.
Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçen Aboubakar adeta Avrupa'yı salladığı eski günlerine de dönmüş oldu! Ligdeki son 5 maçında da rakip fileleri sarsmayı başaran Kamerunlu yıldız söz konusu mücadelelerde tam 7 gol attı. Aboubakar ayrıca Başakşehir ve Fenerbahçe olmak üzere iki önemli mücadeleyi de boş geçmedi. Kadıköy'de 15 yıl sonra alınan tarihi galibiyetin mimarı olan yıldız futbolcu bu performansıyla Süper Lig'de gol krallığının da zirvesine çıktı.
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