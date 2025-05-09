'Sonradan Gurme'de buluştular

Bugün vizyona giren olan, başrollerini; Timur Acar, Aslıhan Güner, Orhan Uslu, İlker Aksum, Zeynep Alkan ve Metin Yıldız paylaşırken filmin oyuncu kadrosunda ise Mihriban Er ve Ali Çatalbaş’ın yanı sıra konuk oyuncu olarak Hamdi Alkan ve Hakan Bilgin’de yer aldığı 'Sonradan Gurme' filminin galası aynı zamanda çekimlerin tamamının gerçekleştiği Gaziantep'te gerçekleştirildi.

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"GAZİANTEP DÜNYA MARKASI BİR ŞEHİR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamdi Alkan; "Gaziantep dünya markası bir şehrimiz. Keyifli bir kadroyla çok keyifli bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Umarım şehrimizi de güzel tanıtabilmişizdir" dedi. Röportaja geç kalan filmin oyuncularından kızı Zeynep Alkan'a; "Birazdan burada olur o sonradan gelme" diyerek takıldı.

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Hamdi Alkan

GALAYA BEBEĞİYLE KATILDI

Galaya 9 aylık bebeği ile katılan Metin Yıldız da; "Aslında bu sembolik bir durum oldu. Filmimizin her yaş kitlesine hitap ettiğini göstermek için bebeğimle katılmak istedim" dedi.

Metin Yıldız

Çekimler boyunca ekibe oldukça destek olan Gaziantep Valisi Kemal Ceber ve Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de destekleri için teşekkür eden oyunculardan Timur Acar; "Yapımcımız Gaziantepli şehrine çok sahip çıkıyor. Burayı tanıtmak için çok çaba harcadı. Gaziantep halkı da filmimize sahip çıktı şu an da bütün salonlar dolu burada çok mutluyuz bu yüzden" dedi.

Aslıhan Güner ve Timur Acar ASLIHAN GÜNER’E SETTE MÜZİK OKULU SÜRPRİZİ Aslıhan Güner de; "Gaziantep çok güzel bir coğrafya. Yemekleri olduğu kadar çekim yaptığımız yerler de çok büyülüydü. Gelen izleyiciler görsel bir şölen yaşayacaklar. Bu dönemler gülmeye tebessüm etmeye ihtiyacımız var. Bir nebze katkımız olursa çok mutlu oluruz" dedi. Güner, sette unutamadığı bir anısının sorulması üzerine "Gaziantep’in müzik okulu öğrencileri benim için enstrümanları ile sete geldiler. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Daha önce seslendirdiğim şarkılardan bir repertuar hazırlamışlar. Beraber zaman geçirmek benim için unutulmaz bir an oldu" ifadelerini kullandı. Yapımcılığını Atıcı film Ali Atıcı’nın üstlendiği filmin 'Sonradan Gurme' filminin senaryosunu Orhan Uslu ve Şeyda Delibaş’ın kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan oturdu.