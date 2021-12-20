Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'nın hayatına dair her şey merak ediliyor. Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrılması üzerine yarışmada bir hafta boyunca sunuculuk yapan Songül Karlı, bu hafta ekrana gelecek Gelinim Mutfakta programında yeniden sunucu koltuğuna oturacak. Sunuculuğu kadar şarkılarıyla da tanınan Songül Karlı araştırılıyor. Songül Karlı kimdir? Songül Karlı nereli ve kaç yaşında? Songül Karlı eski hali ve yeni hali

SONGÜL KARLI KİMDİR?

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Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da doğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu olan Songül Karlı bugün 47 yaşında.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX (Türkiye)'de başlayan evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. TV 8 kanalında da Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sunmuştur.

SONGÜL KARLI EVLİ Mİ?

2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan Songül Karlı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi. Songül Karlı ve Metin Yüncü evliliği 2017'de sonra erdi.

SONGÜL KARLI ALBÜMLERİ

Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik

Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik

Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik

Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik

Dal Boylum (1994) Prestij Müzik

Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik

Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik

Yalan (1998) İdobay Müzik

Bir Yana (2002) Akbaş Müzik

Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik

Hayat Bir Gün (2017) A1 Müzik Yapım

SONGÜL KARLI PROGRAMLAR

Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7

İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV

Su Gibi (2008) FOX TV

Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk

Bugün Yıldız Benim (2015) Show TV

Songül Karlı İle Evlilik Yolunda (2016) TV 8

SONGÜL KARLI DİZİLERİ

Paşa Baba Konağı (2000) TGRT

Reyting Hamdi (2002) ATV

Türkü Filmi (2004) Kanal 7

Yasemince (2010) FOX TV