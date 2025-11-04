Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Soner Soykan: 12’inci adamla Avrupa’da başarıya koşacağız - Yılport Samsunspor Haberleri

        Soner Soykan: 12’inci adamla Avrupa’da başarıya koşacağız

        Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, "Taraftarların takımımızı yalnız bırakmamaları çok önemli. 12'nci adamın desteğiyle Avrupa'da başarılara koşmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:49 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "12'inci adamla Avrupa'da başarıya koşacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, UEFA Konferans Ligi’nin 3’üncü haftasında oynayacakları Hamrun Spartans maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        "SAHAYA 3 PUAN HEDEFİYLE ÇIKACAĞIZ"

        Taraftarın desteği ile mücadele edecekleri her müsabakada galibiyeti hedeflediklerini belirten Soner Soykan, “Sadece puan olarak değil, oynadığımız futbolun kalitesi ve seyir zevkiyle de dikkat çeken bir görüntü sergiliyoruz. Hem ligde hem Avrupa’da oynadığımız maçlarda Samsunspor’un adını gururla temsil etmeye gayret ediyoruz. UEFA Konferans Ligi’nde sahaya çıktığımız her maçta, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyoruz. İnşallah Hamrun karşısında da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacağız. Ciddiyetten taviz vermeden, oyun disiplinimize bağlı kalarak, taraftarımızın desteğiyle istediğimiz sonucu almayı amaçlıyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yaparak Samsunspor’u olması gereken yere taşımak için çalışıyoruz” diye konuştu.

        "GELDİĞİMİZ NOKTADA OYUN VE SKOR PERFORMANSIMIZDAN MEMNUNUZ"

        Yönetim, futbolcu ve şehir olarak başarıya kenetlendiklerini söyleyen Soner Soykan, “Hedefimiz belli. Sezon başında doğru bir planlama ve yapılanmayla yola çıktık ve çok şükür bunun meyvelerini topluyoruz. Geçen sezon ortaya koyduğumuz performansın üzerine koyarak ilerlemek bizim en temel prensibimizdi. Bugün geldiğimiz noktada hem oyun kalitesi hem de skor anlamında yükselen bir grafik sergilemekten dolayı mutluyuz. Yeni transferlerimizin kısa sürede takıma uyum sağlaması bizim için büyük avantaj oldu. Hem karakter olarak hem de oyun yapısına katkı anlamında doğru isimleri tercih ettik. Hocamızın takımı, oyuncu grubunu ve şehri çok iyi tanıması da bu süreçte önemli bir artı oldu. Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve şehir olarak hep birlikte kenetlenmiş durumdayız. Bu birliktelik sayesinde sahada mücadele gücü yüksek, oyunun her anında konsantrasyonunu koruyan, taraftarına keyif veren bir ekip oluşturduk” ifadelerini kullandı.

        "ŞEHRİMİZİN COŞKUSUNU VE DESTEĞİNİ SAHADA HİSSETMEK BİZE GÜÇ VERİYOR"

        Hamrun Spartans karşılaşması için yapılan bilet kampanyası hakkında da bilgi veren Soykan, “Taraftarlarımız için bir kampanya düzenledik, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonrası biraz da taraftarımızın göstereceği ilgiye bağlı. Taraftarların takımımızı yalnız bırakmamaları çok önemli. 12’nci adamın desteğiyle Avrupa’da başarılara koşmak istiyoruz. Onların gücünü her zaman hissettik, zor zamanlarımızda bile arkamızda durdular. Hamrun Spartans maçında da aynı şekilde yanımızda olmalarını istiyoruz. Bundan sonra da aynı desteği sürdüreceklerine inanıyoruz. Çünkü Samsunspor taraftarı, takımıyla her zaman omuz omuza olmayı bilen büyük bir camia. Bilet fiyatları konusunda da yönetim olarak gereken adımları attık. Herkesin maça rahatlıkla gelebilmesi adına uygun bir düzenleme yaptık. İnşallah bu da tribünlere olumlu şekilde yansır ve stadyumu hep birlikte güzel bir atmosferle doldururuz. Şehrimizin enerjisini, coşkusunu ve desteğini sahada hissetmek bize güç veriyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa