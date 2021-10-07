İŞTE HASAN BEBEK!



Soner Sarıkabadayı, 1 yaşına basan oğlunun doğum gününü Instagram'dan yayınladığı gönderi ile kutladı.

Hasan Matias'ın fotoğrafını paylaşan Sarıkabadayı, "Bugün benim canım oğlum 1 yaşına girdi. Hep beraber sağlıklı, mutlu senelere benim aşkım... Seni çok seviyoruz..." ifadelerini kullandı.

Takipçileri ise Sarıkabadayı'nın gönderisine, "Çok tatlısın çikolata bebek" ve "Kopyanız olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.