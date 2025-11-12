Habertürk
        Haberler Müzik Soner Sarıkabadayı Harbiye'de

        Soner Sarıkabadayı Harbiye'de

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelen Soner Sarıkabadayı, sevenlerine teşekkür ederek "Birlikte söylemek gibisi yok" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:33
        "Birlikte söylemek gibisi yok"
        Soner Sarıkabadayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya geldi. Sarıkabadayı; 'Unuttun Mu Beni', 'Seviyo Muyuz?', 'Tarifi Zor', 'Pas' ve 'Gel De Uyu' şarkılarını hayranları ile hep bir ağızdan söyledi.

        Şarkıcı, sevenlerine teşekkür ederek geceyi şu sözlerle tamamladı: Birlikte söylemek gibisi yok.

        #soner sarıkabadayı

