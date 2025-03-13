Soner Aydoğdu: Fenerbahçe'den puan almak için sahada olacağız

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda antrenman öncesi başarılı orta saha Soner Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta iç sahada 3-2 kazandıkları Adana Demirspor mücadelesini değerlendirerek sözlerine başlayan Aydoğdu, "Adana Demirspor maçı bitti. Geride bıraktık. Zor maç olacağını biliyorduk, söylemiştik zaten. Zordu ama geçti. Ama çok şükür üç puan almayı bildik ve önümüze hedeflerimizi emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN PUAN ALMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacaklarını dile getiren başarılı futbolcu, "Bu hafta da gerçekten çok güzel bir maç. Çok güzel bir atmosferde oynayacağız. İki takımın da form grafiği iyi durumda. Oraya gideceğiz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Puan ya da puanlar almak için sahada var olacağız. Bunu da göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI"

Soner Aydoğdu, ligin ilk yarısında sarı-lacivertli takımla oynanan müsabakada beraberlik golünü attığının hatırlatılması üzerine, "Fenerbahçe'yle ilk maçta da sonradan oyuna girip gol atmıştım. Bir tane de kaçırmıştım. Belki 3-2 maçı alabilirdik ama nasip olmadı. Beraberlik nasip oldu. Tabii ki herkes gol atmak ister, katkı vermek ister ama önemli olan takımın başarısı. Takıma katkı vermek için o sahada var olacağız" ifadelerini kullandı.