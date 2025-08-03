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        Sonbaharın habercisi leylekler görüntülendi

        Sonbaharın habercisi olan sıcak iklimi seven göçmen kuşları leylekler, bugün İstanbul semalarında görüldü. Gökyüzündeki yüzlerce leylek vatandaşlar tarafından kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 21:00 Güncelleme: 03.08.2025 - 21:00
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        Sonbaharın habercisi leylekler görüntülendi
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        Sıcak iklimi sevmesiyle bilinen ve sonbaharın mevsiminin habercisi leylekler bugün İstanbul Büyükçekmece semalarında görülmeye başladı.

        Yüzlerce leyleği gökyüzünde gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Leyleklerin Avrupa’da Türkiye’ye daha sonrasında ise güney yarım küreye doğru göç ettiği biliniyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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