Son zamanlarda popüler bir kilo verme yöntemi olan halk arasında keti diyeti olarak bilinen ketojenik diyetin dikkat edilmesi gereken yan etkileri nelerdir?

Son zamanlarda popüler bir kilo verme yöntemi olan halk arasında keti diyeti olarak bilinen ketojenik diyetin dikkat edilmesi gereken yan etkileri nelerdir?

Son dönemlerde birçok kişi, ketojenik diyet ile birkaç hafta içinde ciddi kilo kayıpları yaşadığını iddia ediyor. Ketojenik diyetin faydalarını birlikte inceleyelim.

KETOJENİK DİYET NEDİR?

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Ketojenik diyet, tıpta öncelikle çocuklarda kontrol edilmesi zor yani refrakter epilepsiyi tedavi etmek için kullanılan yüksek yağlı besinler ile yeter miktarda protein içeren besinlerin öncelikli tüketildiği, düşük karbonhidratlı bir diyettir. Ketojenik diyetin halk arasındaki bir diğer adı da keto diyettir.

Yüksek oranda yağ ve az miktarda karbonhidrat almanın temel olduğu ketojenik diyet; Atkins ve düşük karbonhidrat (low carb) diyeti ile benzerlik gösterir. Keto diyetinde kişinin günlük karbonhidrat alımı ciddi ölçüde sınırlandırılır ve karbonhidrat yerine yağ alması sağlanır. Karbonhidrat alımının önemli ölçüde azalması, vücudun ketozis adı verilen bir metabolik duruma geçmesine neden olur. Bu durum gerçekleştiğinde vücut, enerji kaynağı olarak yağ yakmaya başlar. Karaciğerde yağlar, ketonlara dönüştürülerek beynin kullanacağı enerji üretilir.

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KETOJENİK DİYET TÜRLERİ NELERDİR?

1. YÜKSEK PROTEİNLİ KETOJENİK DİYET

Yüksek proteinli ketojenik diyet, diğer ketojenik türlerine göre daha fazla protein içermektedir. Bu tip ketojenik diyette, yüzde 35 protein , yüzde 60 yağ ve yüzde 5 karbonhidrat içerir.

2. STANDART KETOJENİK DİYET

Düşük karbonhidratlı olan standart ketojenik diyet (SKD), yeterli oranda protein ve yüksek yağ içerir. En çok kullanılan ve tercih edilen ketojenik diyet türüdür. Bu tip ketojenik diyette enerjinin %75’i yağ, yüzde 20’si protein ve yüzde 5’i karbonhidrat olarak planlanır.

3. HEDEFLENEN KETOJENİK DİYET

Ekstra karbonhidrat tüketmenin yanında egzersiz de içeren hedefe yönelik ketojenik diyet, sporcuların tercih ettiği ketojenik diyet türüdür. Bu diyet yoğun egzersiz içererek enerji sağlamak için ek karbonhidrat tüketimini destekler.

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4. DÖNGÜSEL KETOJENİK DİYET

Diğer türlere göre daha gelişmiş yöntemlerle uygulanan ketojenik diyet türüdür. Hedeflenen ketojenik diyet gibi döngüsel türü de sporcuların uyguladığı bir diyettir.

KETOJENİK DİYETİN FAYDALARI NELERDİR?

- Temelde ketojenik diyet yapmanın da amacı olan kilo kaybı sağlanır. Düşük karbonhidrat alımı ve yağ yakımını teşvik etmesi nedeniyle kilo kaybına yardımcı olan ketojenik diyet faydaları aynı zamanda kan şekeri kontrolünü de beraberinde getirir.

- Karbonhidrat alımının azalmasıyla kan şekerindeki dalgalanmalar da azalır ve insülin hassasiyeti ortadan kalkar. - Aynı zamanda ketojenik diyetin beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceği ve zihinsel netlik sağlayabileceği de düşünülür. - Özellikle çocuklarda epilepsi nöbetlerini azaltmaya yardımcı olan ketojenik diyet bununla birlikte kan yağları, trigliserid seviyesi ve iyi kolesterolü olumlu yönde etkileyerek metabolik sağlığınızı da iyileştirebilir. - Protein ve sağlıklı yağlarla zenginleştirilen ketojenik diyet tokluk hissini arttırarak açlık nöbetlerinizi azaltır ve iştah kontrolü sağlamanıza yardımcı olur. - Bununla birlikte bazı araştırmalar ketojenik diyetin inflamasyonu azaltabileceğini ve inflamatuvar hastalıkların belirtilerinin azaltabileceğini öne sürer. REKLAM KETOJENİK DİYET NASIL YAPILIR? Ketojenik diyet uygulamaya başlarken öncelikle vücutta karbonhidrat alımını sınırlandırarak, düşük seviyelerde tutmanız gerekir. Bununla birlikte şekerli besinlerin, nişastalı gıdaların, tahıllar ve meyveler kısıtlanmalıdır. Su içmeye özen göstermek de diyetin önemli bir parçasıdır. Diyet içerisindeki gıdaların gramajları ve oranları büyük önem taşır. Bu oranların belirlenmesi diyetisyen ya da uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Kan ve idrar tahlili sonuçlarına göre kişiye özel ketojenik diyet planı oluşturulur. KETOJENİK DİYETTE HANGİ BESİNLER TÜKETİLİR? - Kuzu, dana, koyun, tavuk ve hindi gibi et ürünleri, - Somon, ton balığı, alabalık ve uskumru gibi yağlı balıklar, - Mozarella, cheddar, kaşar gibi peynirler, - Yumurta, krema, tereyağı, - Yeşil yapraklı, soğan, biber ve domates gibi düşük karbonhidrat oranına sahip sebzeler, - Yaban mersini, böğürtlen, çilek gibi kırmızı meyveler, - Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, - Kabak çekirdeği, keten tohumu, ceviz, badem gibi kuruyemişler tüketilebilir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BESİNLER - Yüksek oranda şeker içeren kola, pasta ve meyve suyu gibi gıdalar, - Yaban mersini, böğürtlen, çilek gibi kırmızı meyveler hariç tüm meyveler, - Mercimek, fasulye, bezelye gibi baklagiller, - Un ve nişastalı besinler, - Havuç ve patates gibi kök sebzeler,

- Bazı sos ve çeşni türleri - İşlem görmüş, sağlıksız yağlar, - Alkollü içecekler, - Şekersiz ve tatlandırıcı kullanılarak hazırlanmış gıdalar bu listede yer alır. REKLAM KETOJENİK DİYETİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN YAN ETKİLERİ NELERDİR? - İshal - Kabızlık - Kusma - Enerji azlığı - Açlık hissi - Mide bulantısı - Egzersiz performansında azalma - Uyku problemleri Yan etkileri azaltmak için keto diyetine başlamadan önce birkaç hafta karbonhidrat alımı kademeli olarak azaltılabilir. Bu sayede vücut yağ yakmaya alışmış olur. Ketojenik diyete başlandığında daha az yan etki ile karşılaşılır. UYARI: Yukarıda belirtilen diyet türlerini uygulamadan önce mutlaka uzman bir doktorla görüşünüz. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay? Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!