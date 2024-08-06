Son Şans (Southpaw) filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Son Şans filmi konusu nedir?
Son Şans (Southpaw) filmi 6 Ağustos akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın, senaristliğini Kurt Sutter'ın üstlendiği film 2015 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, "Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularını haberimizde derledik. İşte Son Şans filmi konusu ve oyuncuları...
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Başrollerini Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker ve Rachel McAdams paylaştığı Son Şans filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon, dram türünde kaleme alınan film, bir boksörün hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanma mücadelesini konu alır. Peki, "Son Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
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SON ŞANS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Billy Hope kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan başarılı bir boksördür. Ailesinden yana da her şeyin yolunda gittiği kusursuza yakın bir hayat sürerken karısının trajik ölümüyle sarsılan Billy, kendini alkol ve uyuşturucu batağında bulur. Düştüğü deliğin en dip noktasıyla ise kızının velayetinin elinden alınması ve evini kaybetme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tanışır. Billy bu noktada eski bir boksör olan Tick ile buluşup ondan kendini eğitmesini ister. Tick genç adamı yalnızca boks alanında değil ruhsal anlamda da geliştirmeye çalışır. Billy üst seviyede profesyonel bir boksör olup hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de mücadele edecektir.
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SON ŞANS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jake Gyllenhaal - Billy Hope
Forest Whitaker - Titus "Tick" Wills
Rachel McAdams - Maureen Hope
Naomie Harris - Angela Rivera
Victor Ortiz - Ramone
Curtis "50 Cent" Jackson - Jordan Mains
Miguel Gomez - Miguel "Magic" Escobar
Oona Laurence - Leila Hope
Beau Knapp - Jon Jon
Rita Ora - Maria Escobar
Clare Fole - Alice
Skylan Brooks - Hoppy
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