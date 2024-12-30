Son depremler listesi 30 Aralık 2024 Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD’dan alınan verilere göre Antalya’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 30 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Antalya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği…