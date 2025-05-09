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        Haberler Bilgi Magazin Son depremler listesi sorgulaması 10 Mayıs 2025 Cumartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 10 Mayıs Cumartesi: AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 9 Mayıs 2025 Cuma verileri ile bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, 10 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 07:25 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:20
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri... Türkiye’de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 10 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          ARTVİN'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:53’te Gürcistan Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti - Artvin Hopa merkezli bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          MALATYA'DA DEPREM

          AFAD'ın verilerine göre, saat 08:02’de Malatya Akçadağ merkezli bir deprem meydana geldi.

          2.7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 4

          9 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-05-09 11:20:26 37.21722 44.05278 7.01 ML 2.5 Mergasur, Erbil (Irak) - [13.67 km] Çukurca (Hakkari)

          2025-05-09 10:53:42 42.56778 41.88833 7.0 MW 3.6 Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [119.84 km] Hopa (Artvin)

          2025-05-09 06:05:03 36.66778 25.66972 7.0 ML 2.8 Ege Denizi

          2025-05-09 08:02:07 38.47389 38.02583 7.0 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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