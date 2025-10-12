Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ! Muğla'da deprem oldu! 12 Ekim AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu?

        Son depremler listesi: Muğla'da deprem oldu! 12 Ekim AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. En son Suriye ve Muğla deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Ekim 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 07:27 Güncelleme: 12.10.2025 - 08:26
        • 1

          AFAD verilerine göre Muğla’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan en ufak sarsıntıda '' Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki az önce deprem oldu mu, bugün en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          MUĞLA’DA DEPREM OLDU

          Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.40'ta 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin derinliği ise 12.04 kilometre olarak kaydedildi.

          SURİYE’DE DEPREM

          Suriye Deyrizor’da saat 06.59’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem derinliği 6.05 olarak ölçüldü

        • 3

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

