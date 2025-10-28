27 Ekim Pazartesi günü Balıkesir deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen tüm sarsıntılar 28 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. İşte, 28 Ekim 2025 son depremler listesi…