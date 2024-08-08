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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 8 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Tokat'ta deprem oldu! 8 Ağustos 2024 Perşembe son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Peki, en son ne zaman deprem oldu ve kaç büyüklüğündeydi? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 8 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 07:34 Güncelleme: 08.08.2024 - 07:34
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        • 1

          Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, 8 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        • 2

          TOKAT'TA DEPREM!

          Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 02.27'de meydana gelen deprem yerin 10 kilometre altında ölçüldü.

        • 3

          8 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ 17 DEPREM OLDU

          AFAD kayıtlarına göre 8 Ağustos günü farklı birçok şehirde 17 deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin büyüklüğü 0.3 ile 1.7 arasında değişti.

        • 4
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