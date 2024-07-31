TUNCELİ'DE 2.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde saat 12.22'de, 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yerin 5 kilometre altında oldu.

MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Malatya peş peşe depremlerle sallandı. En büyük depremlerden biri Battalgazi'de 2.6 olarak kaydedildi ve saat 01.04'te oldu. Diğeri ise saat 07.10'da Yeşilyurt'ta oldu ve 3.9 olarak ölçüldü.