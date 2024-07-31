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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 31 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da peş peşe deprem oldu! 31 Temmuz AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 20 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, 31 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 08:40 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:31
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        • 1

          Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 20 deprem geçti. İşte, 31 Temmuz 2024 son depremler listesi...

        • 2

          TUNCELİ'DE 2.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

          Tunceli'nin Ovacık ilçesinde saat 12.22'de, 2.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı yerin 5 kilometre altında oldu.

          MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

          Malatya peş peşe depremlerle sallandı. En büyük depremlerden biri Battalgazi'de 2.6 olarak kaydedildi ve saat 01.04'te oldu. Diğeri ise saat 07.10'da Yeşilyurt'ta oldu ve 3.9 olarak ölçüldü.

        • 3

          ÜÇ FARKLI YERDE 2.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

          Ege Denizi, Ankara'nın Beypazarı ilçesi ve Adana'nın Saimbeyli ilçesinde farklı zamanlarda 2.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        • 4
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