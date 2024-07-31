MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Malatya peş peşe depremlerle sallandı. En büyük depremlerden biri Battalgazi'de 2.6 olarak kaydedildi ve saat 01.04'te oldu. Diğeri ise saat 07.10'da Yeşilyurt'ta oldu ve 3.9 olarak ölçüldü.