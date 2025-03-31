Son depremler listesi 31 Mart 2025 verileri en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Antalya ve Muğla deprem ile sallandı. Peki bu sabah deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 31 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…