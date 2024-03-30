Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için gün içerisinde hissedilmeyen ancak sismograflar tarafından yakalanan birçok deprem yaşıyor. Cumartesi gecesi Elazığ, 4.7 ile sallandı ve deprem Elazığlı vatandaşlar tarafından hissedildi. İşte, 30 Mart Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...