Elazığ 4.7 ile sallandı! İşte AFAD ve Kandilli verileriyle 30 Mart Cumartesi son depremler listesi
Türkiye'de anlık olarak birçok deprem yaşanıyor. 30 Mart gecesi Elazığ, 4.7 büyüklüğünde bir deprem atlattı. Deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. İşte, 30 Mart Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
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Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için gün içerisinde hissedilmeyen ancak sismograflar tarafından yakalanan birçok deprem yaşıyor. Cumartesi gecesi Elazığ, 4.7 ile sallandı ve deprem Elazığlı vatandaşlar tarafından hissedildi. İşte, 30 Mart Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
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ELAZIĞ'DA DEPREM!
Elazığ, sabaha karşı 03.25 ile sallandı. Deprem, yerin 14 kilometre civarında hissedildi.
İlk depremi, küçük çaplı diğer depremler takip etti. Elazığ daha sonra 1.3, 1 ve 2.2 büyüklüğünde depremler yaşadı.
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AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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