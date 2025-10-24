Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 24 EKİM 2025: Adıyaman ve Erzurum’da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD saniye saniye paylaşıyor! Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Adıyaman ve Erzurum deprem ile sallandı! 24 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 24 Ekim Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre bugün Adıyaman ve Erzurum'da 3 üzeri büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 24 Ekim 2025 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 09:54 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:54
        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Adıyaman ve Erzurum deprem meydana geldi. İşte, 24 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          ERZURUM’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.07’de merkez üssü Erzurum'un Palandöken ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

          3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.93 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI!

          AFAD verilerine göre, saat 05.04’te Adıyaman ili Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          24 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

          2025-10-24 06:07:20 39.80917 41.07194 9.93 ML 3.5 Palandöken (Erzurum)

          2025-10-24 05:04:54 38.13806 38.55528 9.34 ML 3.8 Sincik (Adıyaman)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
