Son depremler listesi 23 Eylül Pazartesi: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 23 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor.
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Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Eylül 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…
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SİVAS'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, saat 08:23'te Sivas Kangal'da bir deprem meydana geldi.
2.6 büyüklüğündeki deprem, 7.02 km derinlikte gerçekleşti.
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25 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ!
AFAD'ın resmi sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre, 23 Eylül Pazartesi saat 09.00 itibarıyla 25 deprem kayıtlara geçti.
Sarsıntıların büyüklüğü 0.9 ile 2.6 arasında değişti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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